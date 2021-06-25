الزبيدي: المليشيات المتهم الرئيسى فى تعطيل مسار المرحلة الانتقالية فى ليبيا

قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، إن وجود المليشيات المسلحة قد يؤثر على مسار المرحلة الانتقالية ويهدد أي استقرار مستقبلي، خصوصا وأن البلاد تشهد طوراً جديداً من التسويات، بعد انتخاب حكومة انتقالية جديدة تمهّد لإجراء انتخابات عامة في أواخر العام الجاري.

وأضاف “الزبيدي” خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24” إن الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس حاليا هي إنتاج انتشار المليشيات المسلحة التي ترتكب الجرائم في حق المدنيين الليبيين ليل نهار.

وأشار إلى أن مخاطر المليشيات تتزايد وبشكل كبير، مع الاشتباكات المستمرة والاقتتال بين مسلحيها، بالإضافة إلى انتهاكات المرتزقة السوريين المواليين لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها وغير الشرعية في المناطق الغربية.

وأكد، أن المشهد المأساوي تكرر خلال السنوات الماضية في ظل الفوضى التي تعصف بالبلاد، واهتزت العاصمة الليبية على وقع أحداث مروعة إثر إطلاق مليشيا 444 النار داخل الأحياء المدنية في مدينة بني وليد، مما تسبّب في مقتل مواطن وجرح العديد.

وأكد أن الكتيبة 444 مشاة مليشيا تابعة لقيادة مقر عمليات مصراتة، ومسلحوها يحاولون تحت ستار محاربة اللصوصية، بسط سيطرتهم على مناطق جديدة، تابعة لمليشيات منافسة أخرى، لتعزيز نفوذ قيادات مصراتة في المناطق الغربية.