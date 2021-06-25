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الشاطر: هناك دول تسعى لفرض رئيس جديد على مزاجهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

ذهب عضو المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، إلى أن دفع بعض الدول لإجراء الانتخابات الليبية بقاعدة دستورية، عمل عدائي ضد إرادة الليبيين، على حد تعبيره .

الشاطر ادعى، عبر حسابه على”تويتر”، أن ليبيا بحاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب” على حد قوله.

وتابع ” مساع بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عملاً عدائيًا ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور”.

وتابع عضو المجلس الاستشاري” كفوا عنا فقد بلغتم مرحلة الاستهتار بحقوقنا”.

وفي سياق متصل، زعم الشاطر، أن “مؤتمر برلين “2” جمع المتناقضات نتيجته بيان لا تعرف جده من هزله”.

الشاطر، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف: إن “‏كلمة ‎الدبيبة في مؤتمر “‎برلين 2” من أفضل ما سمعت من كلمات”.

وختم: “كان صادقا متألما لوطنه، اشتكى منهم وإليهم”.

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  • واضح من مداخلات الشاطر خوفه من فقدان وضيفته المرموقة في ما يسمى بالمجلس الاستشاري الذي هو جزء من منظومات الحكم الفاشلة التي فرضت على الليبيين سواء بسلاح فجر ليبيا والتي استوردت من الصخيرات في حماية الفرقاطة الايطالية، الغريب ان الاستاذ الشاطر يشكك في قدرة الليبيين على انتخاب واختيار من يمثلهم في 24 ديسمبر القادم ولم يخطر على باله ان حكومة فجر ليبيا وحكومة الصخيرات كانوا عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين، من الاخير هذه سلاطة فبراير وكل واحد يدف في النار لخبزته

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  • من حقهم ؟!..فهم من جلبوك وصنعوك وصنعوا الواقع المزري المهين ؟..فأطمئن لن يتخلى عنك من جاء بك فلن يجد خيرا منكم عملاء وخونة ؟..لايسمع لهم صوت الا اذا شعروا بالخطر على امتيازاتهم ؟..لعنهم الله اينما ماكانوا وحيثما حلوا؟..لايستحون الا يتنازلون وعن وجوهنا ينصرفون ؟.

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