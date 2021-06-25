بسبب الانتهاكات .. “أطباء بلا حدود” تعلق نشاطها في مركزين للاحتجاز غرب ‏ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رصدت منظمة “أطباء بلا حدود” ما وصفته بالعنف المتزايد ضد ‏اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية، ما أجبرها على ‏تعليق عملها في مركزين منهما.‏

وأوضحت “أطباء بلا حدود” في تصريحات نشرتها صحيفة ‏‏”الجارديان” البريطانية، أن فرقها ‏شاهدت حراسًا يضربون لاجئين محتجزين، بما في ذلك أولئك ‏الذين كانوا يسعون للعلاج من عناصر “أطباء بلا حدود”.‏

ولفتت إلى أن تلك الوقائع تم رصدها خلال زيارة عناصر “أطباء بلا ‏حدود” لمركز احتجاز في طرابلس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ‏أطبائها عالجوا 19 مريضًا يعانون من كسور وكدمات وجروح ‏وصدمات حادة، نتيجة الضرب، والتي بسببها علقت أطباء بلا ‏حدود عملها في مركز احتجاز “أبو سليم” جنوب طرابلس .

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيسة بعثة منظمة ‏أطباء بلا حدود في ليبيا، بياتريس لاو، قولها “هذا ليس قرارًا سهلاً، لأنه يعني أننا لن ‏نكون موجودين في مراكز الاحتجاز حيث نعرف أن الناس يعانون ‏بشكل يومي‎”.

واستدركت بأن القرار اتُخذ بسبب النمط ‏المستمر لحوادث العنف والأذى الجسيم للاجئين والمهاجرين، ‏فضلاً عن المخاطر على سلامة موظفي المنظمة، قائلة “المخاطر والعنف وصلا إلى مستوى لم نعد ‏قادرين على قبوله وإلى أن يتوقف العنف وتتحسن ‏الظروف، لم تعد منظمة أطباء بلا حدود قادرة على تقديم الرعاية ‏الإنسانية والطبية في هذه المرافق‎ “.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مراكز الاحتجاز في ليبيا موضع تركيز متكرر، ‏ من قبل منظمات حقوق الإنسان ‏والجمعيات الخيرية لسوء المعاملة والعنف، فيما أدانت الأمم المتحدة النظام المدعوم ‏من الاتحاد الأوروبي باستخدام خفر السواحل الليبي، لاعتراض ‏المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم ‏إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي تعتبرها غير آمنة‎.‎

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن 2000 حالة وفاة للاجئين مرتبطة ‏بعمليات صد اللاجئين غير القانونية، والتي تأتي برعاية الاتحاد ‏الأوروبي، خاصة بعد رصد وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن ‏قاصرين تعرضوا لاعتداء جنسي من قبل حراس في مركز تديره ‏الإدارة الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير ‏الشرعية‎.‎

ونقلت الصحيفة تغريدة عن فينسينت كوشيتيل، مبعوث الأمم ‏المتحدة لشؤون عبور المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، قال ‏فيها “ضعوا حدًا للاحتجاز التعسفي في ليبيا ابتداءً من الآن، ‏بالنسبة جميع النساء والأطفال ولا تزعموا أنه غير ممكن”.‏