أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط، الخميس، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن عملية الإنقاذ جاءت في في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية»، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، لافتا إلى تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء الخميس، من إنقاذ 27 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية.

وتابع أنه تم تحريك الزورق (فزان)، فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إذ قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وبحسب البيان، تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية)، فور إتمام عملية الإنقاذ، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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