محذرًا الدبيبة .. العايب : تنظيم “القاعدة” يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر رئيس جهاز المخابرات حسين العائب في خطاب وجهه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من عزم تنظيم القاعدة الإرهابي بالمغرب الإسلامي بتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا وتحديدًا المنطقة الغربية “طرابلس والزاوية وصرمان”.

العايب وفي خطابه الموجه للدبيبة، قال “توفرت لدينا معلومات مؤكدة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتزم القيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي الليبية، وتحديدًا بالمنطقة الغربية “طرابلس، والزاوية، وصرمان”.

وطالب العائب في الخطاب الذي يحمل ختم السرية رئيس الحكومة بإصدار تعليماته بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني، تحسبا لأي طارئ.

وأعرب رئيس المخابرات عن أمله بأن يصدر الدبيبة تعليماته بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني تحسبًا لأي طارئ.

وأثار تسرب الخطاب إلى الإعلام حفيظة الليبيين حول دلالات التوقيت خاصة أنه موسوم بالـ”سري وعاجل وهام” وموجه من جهات أمنية يفترض أن تعي معنى السرية، -رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز دعم الاستقرار .

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن عبر وكالة ناشر بتطبيق تليغرام في السابع من يونيو الجاري أن أحد مسلحيها هو منفذ انفجار في سبها بليبيا أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة.

وقال التنظيم إن أحد مسلحيه، ويدعى “محمد المهاجر”، اقتحم نقطة تفتيش، بسيارة مفخخة مسفرًا عن مقتل شخصين على الأقل.

والانفجار وقع في المدخل الشمالي لمدينة سبها واستهدف موقعا لرجال الشرطة التابعين للبحث الجنائي ما أدى إلى مقتل ضابطين وجرح آخر نقل إلى المستشفى.