الخارجية التركية ترفض المساواة بين مدربيها ومستشاريها في ليبيا والمرتزقة

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أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن بلادها شددت في مؤتمر “برلين 2″، على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، بحسب وكالة الأناضول التركية إن بلاده رفضت خلال مشاركتها في مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا بالعاصمة الألمانية مساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال منتصف يونيو الجاري إن الأنشطة التي قامت بها تركيا في ليبيا واضحة جدا من حيث القانون الدولي والشفافية والشرعية، وهي ليس لديها ما تخفيه وستواصل دعم الأشقاء الليبيين، وفق تعبيره.

وأضاف أكار في لقاء له مع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد وآمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان، أن هناك مخاطر تهدد بيئة السلام الحالية في ليبيا.

وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية إيريني الأوروبية التي تستهدف نشاط الحكومة الشرعية دون الأخذ بعين الاعتبار نشاط حفتر “الانقلابي” حسب قوله.

وأوضح أكار إن تركيا ستواصل القيام بما يجب القيام به من أجل وحدة وسلامة وأمن ليبيا، مذكرا بأنهم أتوا إلى ليبيا بدعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفي نطاق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.