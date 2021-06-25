الفيتوري: نشر مراقبين في ليبيا خطوة فعالة لرصد معرقلى الانتخابات والعابثين بأمن البلاد

قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن خطوة نشر مراقبين في ليبيا كما طالبت بعض المنظمات الحقوقية قد تكون فعالة، فجميع البعثات التي أرسلتها الأمم المتحدة لبعض الدول التي تعاني بعد الأزمات، كانت بمثابة أعين على مثيري المشكلات.

وأضاف الفيتوري، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24” أن المراقبين في هذا الوقت قد يكون لهم دورا حاسما في رصد معرقلي الانتخابات والعابثين بالأمن في البلاد، مستشهدًا بما يحدث في غرب ليبيا من اضطراب أمني، كما حدث في مدينة العجيلات التي تدور داخلها اشتباكات منذ أكثر من 3 أسابيع.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن دور المراقبين لن يكون مقتصرًا على الإشراف على وقف إطلاق النار فقط، بل سيمتد إلى تقديم دعم سياسي أيضًا، عبر إجراء جولات سياسية والمشاركة في تقريب وجهات النظر لإقرار الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية.