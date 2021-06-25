مصادر: ضغوط دولية دفعت نحو حسم آلية انتخابات الرئاسة بالاقتراع المباشر 

أكدت مصادر ليبية من لجنة الحوار السياسي، حسم النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس.

وأفادت «المصادر»، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، أن “اللجنة الاستشارية المنعقدة في تونس على مدار ثلاثة أيام، ناقشت العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي”.

وأوضحت «المصادر»، أن “هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وأن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، قال في وقت سابق إن “إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو”.

وكشف «السايح»، أن “المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة”، وتوقع رئيس المفوضية أن “يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني”.

وأكد «السايح» أن “المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية”.