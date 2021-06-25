الحاجي: المليشيات تسيطر على طرابلس وتسرق أموال الشعب

أكد المحلل السياسي، إسلام الحاجي، أن المدنيين في طرابلس، أصبحوا ضحايا تواجد العصابات المسلحة في جميع أحياء المدينة.

الحاجي، وفي تصريحات لقناتنا، قال: إن “المدنيين في طرابلس، أصبحوا ضحايا تواجد العصابات المسلحة في جميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى المشاكل المستمرة مع الميليشيات المسلحة وعمليات البحث والمنشورات التي تنظمها الميليشيات في أجزاء مختلفة من طرابلس، وعمليات القتل المنظمة للمدنيين دون محاسبة”.

وشدد على أن “المليشيات تسيطر على طرابلس، وتسرق أموال الشعب الليبي”، لافتًا إلى أن “طرابلس تواجه تحديًا كبيرًا في ظل وجود المرتزقة السوريين والمليشيات التي كانت في السابق تابعة لما يسمى “حكومة الوفاق”، والتي تشكل حاجزًا أمام تطبيق عدد من بنود اتفاق جنيف، الأمر الذي يؤثر على أفق الحل السياسي وخارطة الطريق”.

وأشار إلى أن “حكومة السراج استغلت الشرعية الدولية لتكون غطاء لتلك المجموعات المسلحة التي انتهجت ومازالت تنتهج أسلوب الجماعات الإرهابية ولكن في صورة شرعية”.

وتابع؛ ”وهو الخطر الذي يجعل الاستقرار الأمني في الغرب الليبي يحتاج مجهودًا ووقتًا طويلًا من قبل حكومة الوحدة الوطنية”، محذرًا من محاولات عرقلة جهود تثبيت وقف إطلاق النار وطي صفحة الحرب، قائلًا: إنه “لا يوجد خلاف داخل اللجنة العسكرية المشتركة”.

وكشف المحلل السياسي أن “مشكلة المنطقة الغربية هي الميليشيات المسلحة التي لا تخضع للسيطرة، ولا يمكن دمجها والتعامل معها لتبنيها أفكارًا متطرّفة، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بإيجاد حلاً لتفكيك هذه الميليشيات، وإلا فإن الوضع في العاصمة سيزداد سوءًا مع الأيام وسوف يظل الانقسام الليبي عنوانًا للمرحلة القادمة”.

وقال إن “سطوة الميليشيات على طرابلس تلغي دور الشرطة بحفظ الأمن، فعمليات الخطف والسرقة لا تنتهي، بالإضافة إلى النقص المستمر في الوقود مرتبط بتنظيم الميليشيات عملية تهريبه إلى تونس، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب سرقة أسلاك الكهرباء المعدنية وبيعها وهذا ليس سوى جزء صغير من الفظائع التي يضطر سكان من ليبيا تحملها”.

وأردف أن “الميليشيات تقوم بتحركات مريبة في جبهات الغرب الليبي، وتحديدًا غربي سرت، مما قد ينذر بتصعيد جديد، بالإضافة إلى استمرار إرسال المرتزقة السوريين لدعم الميليشيات على الرغم من المطالب الدولية بإخراج هؤلاء المرتزقة”.

وأوضح أن “اللجنة العسكرية المشتركة لا تزال مكتوفة الأيدي ولا تستطيع تنفيذ قراراتها، على الرغم من الدعم الشعبي والدولي الذي تحظى به”.

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