الزبيدي: المليشيات المتهم الرئيسي فى تعطيل مسار المرحلة الانتقالية فى ليبيا

قال أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، إن وجود المليشيات المسلحة قد يؤثر على مسار المرحلة الانتقالية ويهدد أي استقرار مستقبلي، خصوصا وأن البلاد تشهد طوراً جديداً من التسويات، بعد انتخاب حكومة انتقالية جديدة تمهّد لإجراء انتخابات عامة في أواخر العام الجاري.

الزبيدي، وفي تصريحات لقناتنا، أضاف: “إن الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها طرابلس حاليا هي إنتاج انتشار المليشيات المسلحة التي ترتكب الجرائم في حق المدنيين الليبيين ليل نهار”.

وأشار إلى أن مخاطر المليشيات تتزايد وبشكل كبير، مع الاشتباكات المستمرة والاقتتال بين مسلحيها، بالإضافة إلى انتهاكات المرتزقة السوريين المواليين لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها وغير الشرعية في المناطق الغربية.

وأكد، أن المشهد المأساوي تكرر خلال السنوات الماضية في ظل الفوضى التي تعصف بالبلاد، واهتزت طرابلس على وقع أحداث مروعة إثر إطلاق مليشيا 444 النار داخل الأحياء المدنية في مدينة بني وليد، مما تسبّب في مقتل مواطن وجرح العديد.

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