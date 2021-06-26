>> المشري: «حفتر» يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة

>> المشري: الحكومة لا تتضمن غير 2 من «ممثلي الثورة» والبقية يمثّلون الكرامة وأنصار القذافي

قال رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، إن التيار الذي صدّ عدوان “حفتر” على طرابلس كلهم مغيَّبون، والمجلس الرئاسي أضعف من إدارة المشهد الحالي، على حد تعبيره.

وأضاف خالد المشري، في حوار على تطبيق كلوب هاوس:” لم تتضمّن حكومة الوحدة من ممثلي الثورة غير وزيرين اثنين فحسب، والبقية يمثّلون الكرامة وأنصار القذافي، على حد زعمه.

ولفت إلى أن القوات التركية موجودة في قواعد وأماكن ثابتة ومعروفة بليبيا، ولا مقارنة بينها وبين مرتزقة الفاغنر والجنجويد غير المعروفة أماكن انتشارهم، على حد ادعائه.

وتابع:” توترت علاقة حفتر مع مصر وروسيا أيضا، ولا أحد يدعمه الآن إلا الإمارات” على حد قوله.

واستطرد:” ليس لحفتر أي دور في المشهد الراهن، وهو يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة”.

وادعى:” لا نثق في جدية المجتمع الدولي في إنهاء دور “حفتر العسكري”، متابعا:” لا أرى تغيرا كبيرا في الموقف المصري في ليبيا لكن الحكومة الحالية هي من فتحت لهم الأبواب”

ولفت إلى أن الدور المصري في الملف الليبي أكبر من تركيا بحكم الجوار واللغة والتاريخ” على حد تعبيره.

وادعى أن التقارب الخليجي بين قطر والسعودية يصُبّ في مصلحة ليبيا، وسيكون معرقِلا للمشروع الإماراتي”.