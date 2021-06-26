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المشري: «حفتر» يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

>> المشري: «حفتر» يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة

>> المشري: الحكومة لا تتضمن غير 2 من «ممثلي الثورة» والبقية يمثّلون الكرامة وأنصار القذافي

 

قال رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، إن التيار الذي صدّ عدوان “حفتر” على طرابلس كلهم مغيَّبون، والمجلس الرئاسي أضعف من إدارة المشهد الحالي، على حد تعبيره.

وأضاف خالد المشري، في حوار على تطبيق كلوب هاوس:”  لم تتضمّن حكومة الوحدة من ممثلي الثورة غير وزيرين اثنين فحسب، والبقية يمثّلون الكرامة وأنصار القذافي، على حد زعمه.

ولفت إلى أن القوات التركية موجودة في قواعد وأماكن ثابتة ومعروفة بليبيا، ولا مقارنة بينها وبين مرتزقة الفاغنر والجنجويد غير المعروفة أماكن انتشارهم، على حد ادعائه.

وتابع:” توترت علاقة حفتر مع مصر وروسيا أيضا، ولا أحد يدعمه الآن إلا الإمارات” على حد قوله.

واستطرد:” ليس لحفتر أي دور في المشهد الراهن، وهو يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة”.

وادعى:” لا نثق في جدية المجتمع الدولي في إنهاء دور “حفتر العسكري”، متابعا:” لا أرى تغيرا كبيرا في الموقف المصري في ليبيا لكن الحكومة الحالية هي من فتحت لهم الأبواب”

ولفت إلى أن الدور المصري في الملف الليبي أكبر من تركيا بحكم الجوار واللغة والتاريخ” على حد تعبيره.

وادعى أن التقارب الخليجي بين قطر والسعودية يصُبّ في مصلحة ليبيا، وسيكون معرقِلا للمشروع الإماراتي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لانه اخوانى غبى جدا جدا يتنفس الكذب ويناقض نفسه فمصر تدعم الجيش الوطنى بقوة ولم تتخلى عنه كما تزعم ايها الكذاب الاشر بدليل زيارة رئيس المخابرات المصرية للمشير فى مقره بالرجمة وتاكيده على دعم مصر للجيش الوطنى واشادة المشير بالدور المصرى الداعم للجيش الوطنى اما عن القاعدة الدستورية ففى النهاية من يقررها هو مجلس النواب ياكلاب وليس لجنة الحوار فرايها استشارى غير ملزم والسلطة التشريعية الوحيدة هى مجلس النواب ياكلاب والمشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم رغم انفكم وبارادة الشعب فانتم قلة من حثالة المجتمع لا وزن لها !!

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