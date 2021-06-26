تجدد الاشتباكات بين مليشيات الزاوية والعجيلات بالقرب من جامع الشبيكة بالعجيلات

تجددت المناوشات بين المليشيات في الغرب الليبي بمدينة العجيلات، مساء الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية بالمدينة وقوع اشتباكات بين مليشيات ما تعرف بـ”الفهارة” و”عمار بالكور”، بالقرب من جامع الشبيكة، غربي طرابلس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة من قبل مليشيات الزاوية بقيادة محمد بحرون المعروف بـ”الفار” أحد حلفاء تركيا مستمرة على مليشيات العجيلات للسيطرة على المدينة ذات الموقع المهم.

وقال شهود عيان إن الذعر دب بين المدنيين في المدينة نتيجة لسماع دوي إطلاق رصاص وقواذف وسقوط بعضها بشكل عشوائي على المنازل، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات، فيما تعاني مناطق واسعة من المدينة من انقطاع تغطية الإنترنت الشبكي بسبب هذه الاشتباكات.

ومنذ أكثر من أسبوع تتجدد المناوشات بين المليشيات بمناطق غرب ليبيا خاصة العجيلات، في إطار صراع محتدم على النفوذ.

ومليشيا “الفهارة” و”عمار بلكور” هما من أكبر المجموعات المسلحة في المدينة المتهمة بالاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، إلا أن الأولى تحالفت مع مليشيا “الفار” ضد قرينتها التي تنتمي لنفس المدينة.

وفي وقت سابق هاجمت مليشيا محمد بحرون الملقب بـ”الفار” التابعة لمدينة الزاوية والمقربة من الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، ومليشيا محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” والتابعة لمدينة العجيلات.

و”الفار” متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك عينته وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج السابقة رئيسا للبحث الجنائي بمدينة الزاوية.

ويقود “الفار” أكبر مليشيات مدينة الزاوية، ويتهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم “داعش” قبل انهياره في صبراتة، وهو المطلوب رقم 6 في قضية تحمل قم 131 لعام 2017/إرهاب، المنظورة لدى النائب العام.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

