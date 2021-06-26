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البحرية الليبية: إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي  من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت البحرية الليبية، عن إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط، الخميس، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن “عملية الإنقاذ جاءت في في إطار «الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية»، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر”.

ولفت،  إلى “تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية مساء الخميس، من إنقاذ 27 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية”.

وتابع أنه “تم تحريك الزورق (فزان)، فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، إذ قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه”.

وأوضح بالبيان، أنه ” تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية)، فور إتمام عملية الإنقاذ، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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البحر المتوسط البحرية الليبية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سوف يندم جميع من يعمل في مكافحة الهجرة وسنرد بقوة الرصاص ضد أهم قيادات زوارة صبراتة وحتى الزاوية ومصراتة وطرابلس العاصمة…. كل من يعمل في مكافحة الهجرة سيرمى بالرصاص الحي ويكون عبرة لمن يعتبر أنا ليبي وسأهاجر غصب عن زكمكم ياكلاب…. كي لاتقولوا اني من الخارج ثانيا سأكشف لكم عن سر نحن مجموعة سرية مهمتها قتل كل من يعمل في مكافحة الهجرة من مبدأ أنكن تاسرون حرية الناس ….. وسوف تروا الفاجعة بأعينكم إذا لم تتداركوا الموضوع بعد أسبوع.

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