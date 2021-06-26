المشري: الحكومة لا تتضمن إلا وزيرين من ممثلي الثورة

قال رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي خالد المشري، إن “تيار طرابلس كلهم مغيَّبون، والمجلس الرئاسي أضعف من إدارة المشهد الحالي”، على حد تعبيره.

المشري، وفي حوار على تطبيق كلوب هاوس، قال: ”لم تتضمّن حكومة الوحدة من ممثلي الثورة غير وزيرين اثنين فحسب، والبقية يمثّلون (ثورة) الكرامة وأنصار القذافي”، على حد زعمه.

وزعم أن “القوات التركية موجودة في قواعد وأماكن ثابتة ومعروفة بليبيا”، على حد ادعائه.

وتابع:” لا نثق في جدية المجتمع الدولي، متابعا: ”لا أرى تغيرا كبيرا في الموقف المصري في ليبيا لكن الحكومة الحالية هي من فتحت لهم الأبواب”، لافتاً إلى أن الدور المصري في الملف الليبي أكبر من تركيا بحكم الجوار واللغة والتاريخ”، على حد تعبيره.

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