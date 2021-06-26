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المشري: الحكومة لا تتضمن إلا وزيرين من ممثلي الثورة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي خالد المشري، إن “تيار طرابلس كلهم مغيَّبون، والمجلس الرئاسي أضعف من إدارة المشهد الحالي”، على حد تعبيره.

المشري، وفي حوار على تطبيق كلوب هاوس، قال: ”لم تتضمّن حكومة الوحدة من ممثلي الثورة غير وزيرين اثنين فحسب، والبقية يمثّلون (ثورة) الكرامة وأنصار القذافي”، على حد زعمه.

وزعم أن “القوات التركية موجودة في قواعد وأماكن ثابتة ومعروفة بليبيا”، على حد ادعائه.

وتابع:” لا نثق في جدية المجتمع الدولي، متابعا: ”لا أرى تغيرا كبيرا في الموقف المصري في ليبيا لكن الحكومة الحالية هي من فتحت لهم الأبواب”، لافتاً إلى أن الدور المصري في الملف الليبي أكبر من تركيا بحكم الجوار واللغة والتاريخ”، على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • وجود اثنين منكم في تشكيلة الحكومة خطا . يجب طردهم لانهم ينتمون لفريق خسر الاتتخابات بنسبة كبيرة . فلا معنى لتمثيله فيها اطلاقا .

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  • ثورة الكرامة تجب ما قبلها من ثورات فاشلة حققت ثروات هائلة للفاسدين والخوان انظر حولك وانت ترى الدليل على ذلك لو نظرت غرب ليبيا نحو تونس بعد عشر سنوات من اول ثورة فى الربيع العبرى ستجد الفقر والفوضى والجدال المدمر نتيجة تحالف حزب النهضة الارهابى وحزب قلب تونس الفاسد ضد الرئيس المدنى المنتخب باغليية ساحقة وليس لديه صلاحية لانقاذ البلاد من الهلاك بسبب الاخوان المفلسين ولا يوجد فى تونس شماعة حكم العسكر لتبرير الفشل .
    اما لو نظرنا شرقا الى مصر مهد الاخوان والتى استطاع الشعب المصرى الذى خرج بالملايين فى 26 يوليو 2013 ليفوض السيسى فى محاربة الارهاب وسحق الكلاب من الخوان وبالفعل تم تخليص العالم من شر خلق الله وحبس ارزل خلق الله مرشد عام الاخوان ونائبه الشيطان خيرت الشاطط واصبحت مصر تعيش فى امن وامان وتعافت من الربيع العبرى بفضل ثورة 30 يونيو وبعد مرور 8 سنوات تحققت انجازات هائلة رغم ظروف مصر الاقتصادية الصعبة تمكنت من بناء عاصمة ادارية جديدة تستخدم احدث تكنولوجيا العصر وتم الانتهاء من بناء برجين هما الاعلى فى افريقيا 80 طابق بارتفاع 350 متر بخلاف احياء عديدة على احدث طراز ومدن اخرى متنوعة فى مصر وشبكة طرق وكبارى تقدمت بها مصر الى الامام كثيرا ومدن صناعية فى كافة المجالات الجلود والاثاث والمنسوجات والادوية وغيرها ومزارع سمكية واستصلاح ملايين الفدادين كل هذا يد تبنى ويد تحمل السلاح ضد الارهاب تجربة رائدة تستحق التنفيذ فى ليبيا خاصة انها تعتمد على راسمالية وطنية وليس نظام اشتراكى لا يصلح فى ليبيا

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