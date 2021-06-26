بخلاف الشخصيات الليبية .. المشري ضيف على الـ ”كلوب هاوس“ بإدارة قطري ومصري مطلوب وعديد المتطرفين

بخلاف كل المسؤولين والشخصيات الليبية التي بدأت تظهر مؤخرًا عبر منصة ”كلوب هاوس” سجل القيادي الإخواني و رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” خالد المشري ظهوره بخلاف الجميع .

وكان ظهور كل الساسة الليبيين في ”كلوب هاوس”، بحسب مقال نشرته صحيفة المرصد الليبية، مع نشطاء وصحافيين ومدراء حوار ليبيين ابرزهم حسام القماطي وكان من الضيوف وزير الشباب في حكومة الوحدة فتح الله الزني و عضو الحوار عبدالمجيد مليقطة ورئيس تحالف القوى الوطنية خالد المريمي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، إلا أن المشري فضل طريقة أخرى بالخروج مع رعاته الخارجيين

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وظهر المشري في ظهوره الأول عبر برنامج ”كلوب هاوس” في غرفة تحت إدارة الصحفي القطري جابر بن ناصر المقرب من الديوان الأميري في قطر والإخواني المصري الهارب من مصر إلى قطر أحمد البقري نائب رئيس اتحاد الطلبة المصريين فترة حكم مرسي وعضو ما كان يعرف بقضية ”المجلس الثوري الإخواني” كما كان في إدارة الحوار ”ياسين أقطاي” المستشار الإعلامي للرئيس أردوغان لفترة قليلة.

كما كان هناك ياسر أبوهلالة مدير قناة الجزيرة سابقًا الذي انهال بالسب والشتم على كل من هو خارج عن ما أسماه ”تيار الثورة” ونورالدين قربال عضو حزب العدالة والتنمية الاخواني في المغرب أما مراسل الجزيرة أحمد خليفة الإخواني فقد كان في ذيل القائمة واقتصرت مهمته على رفع الجمهور والانتقاء من بينه.

وتحدث المشري عن رفضهم القبول لنتائج الإنتخابات اذا كانت ليست في صالحهم ولو باستخدام القوة كما وصف الإرهابي المتطرّف وسام بن حميد بـ “الشهيد البطل” وتحدث بلغة تقسيمية لتفتيت المجتمع بين عدة فئات ودافع باستماتة عن الصديق الكبير وبرر له حتى اغلاق المقاصة عن المنطقة الشرقية بدعوى انها تمويل لـ (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر”.

وفي وقت كان فيه المشري مستمعًا أسهب مدراء الحوار على رأسهم الصحفي القطري في الحديث عن الشأن الليبي ووصف أحدهم مقتل معمر القذافي بأن ”الليبيين من الله عليهم بقطع رأس القذافي” فيما حاول القطري استخدام المشري لتصفية الخلاف مع الإمارات ومصر والسعودية فيما كان المشري صامتًا مستمعًا حتى حان وقت المداخلات .

وأثارت المقابلة رد فعل واستياء النشطاء الليبيين على ”كلوب هاوس” من الحوار وطريقة اجرائه وتصدر الصحفي القطري والإخواني المصري له وانتقائهم للحديث وتوجهم باصدار الأحكام الوطنية على هذا الشخص وذاك .

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