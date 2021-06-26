في غرفة حملت «طابعًا إخوانيًا قطريًا»..  «المشري» أحدث ضيوف برنامج  الـ «كلبهاوس» 

أصبحت منصة «كلبهاوس» جاذبة للساسة الليبيين والنشطاء والصحفيين، لإدارة نقاشات وحوارات حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، في العديد من الغرفة المتخصصة، وكان من بين القائمين على تلك الغرف حسام القماطي، ووزير الشباب في حكومة الوحدة فتحي الزني، وعبدالمجيد مليقطة عضو الحوار وخالد المريمي رئيس تحالف القوى الوطنية وعارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا ، ولكن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري كان الأبرز حضورًا في غرفة تولى إدراتها مصري هارب وصحفي قطري.

«المشري وكلبهاوس»

رصد العديد من المتابعين للمشهد الليبي غرفة يديرها الصحفي القطري جابر بن ناصر المقرب من الديوان الأميري في قطر، ومعه الإخواني المصري الهارب من مصر إلى قطر أحمد البقري نائب رئيس اتحاد الطلبة المصريين فترة حكم محمد مرسي وعضو ما كان يعرف بقضية ” المجلس الثوري الإخواني ” كما كان من ضمن المدراء أيضًا ” ياسين أقطاي ” المستشار الإعلامي للرئيس أردوغان لفترة قليلة، وكان خالد المشري أبرز الحضور .

كما ضمت تلك الغرفة التي حملت “طابعًا إخوانيًا” ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة سابقًا الذي لم يتأخر في السب والقذف على جميع الخارجين عن ما أسماه ” تيار الثورة ”، وكان من المشاركين أيضًا نورالدين قربال عضو حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب، أما مراسل الجزيرة أحمد خليفة الإخواني فقد كان في ذيل القائمة واقتصرت مهمته على رفع الجمهور والانتقاء من بينهم للتحدث.

«المشري» يتحدث

وتحدث خالد المشري عن رفضه لقبول نتائج الانتخابات إذا كانت ليست في صالحهم ولو باستخدام القوة، كما وصف الإرهابي وسام بن حميد بـ”الشهيد البطل”، وغلب في حواره التحدث بلغة التقسيم لتفتيت المجتمع بين عدة فئات.

ودافع “المشري” باستماتة عن “الصديق الكبير” وبرر له إغلاق المقاصصة عن المنطقة الشرقية بدعوى انها ”تمويل حفتر” .

وقبل مداخلة «المشري» ظل فترة كبييرة مكتفيا بالاستماع فقط لمدراء الحوار على رأسهم الصحفي القطري في الحديث عن الشأن الليبي، حتى أن أحدهم وصف مقتل العقيد معمر القذافي بأن ” الليبيين منّ الله عليهم بقطع رأس القذافي” فيما حاول القطري استخدام المشري لتصفية الخلاف مع الإمارات ومصر والسعودية ولكنه اكتفى بالصمت حتى جاء وقت مداخلته.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المقابلة أثارت رد فعل واستياء النشطاء الليبيين على برنامج ”كلبهاوس” من الحوار وطريقة إجرائه وتصدر الصحفي القطري والإخواني المصري له وانتقائهم للحديث وتوجههم بإصدار الأحكام المسبقة على من يخالف أرائهم.