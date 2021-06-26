«بويصير»: القنوات الفرنسية تقاطعني منذ سنوات بسبب شكوكي في وزير خارجيتهم

قال محمد بويصير، الكاتب الليبي الأمريكي المقيم في ولاية تكساس، إن القنوات الفرنسية تقاطعه منذ سنوات، وخاصة إذاعة مونت كارلو وفرانس 24، وفق قوله.

وكتب “بويصير” الذي يعد ضيفاً دائماً على قنوات الإخوان المسلمين، على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “القنوات الفرنسية تقاطعنى منذ سنوات، خاصة “مونت كارلو” و” فرانس 24″ حتى عندما يتصل بى احد مندوبيهم عن غفلة منه يعود ويعتذر بلا تقديم أسباب بعد ذلك” وفق قوله.

أضاف قائلاً: “السبب هو أننى عبرت عدة مرات عن شكوكى فى وزير الخارجية “لودريان” الذى يشاع أن تعامله مع صفقات السلاح الخليجية عندما كان وزيرا للدفاع كان مفيدا له شخصياً، والآن بدأت الأخبار تخرج عن علاقة لإبنه بصفقات السلاح ، كنت أعتقد ان فرنسا ضخمة مثل “ديجول” ولكنى اكتشفت انها صارت اصغر من “ماكرون” على حد تعبيره.