ليبيا الان

«امغيب» متهماً «الدبيبة» بالكذب: هذه صفة مذمومة حتى في مملكة الحشرات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالكذب على المواطنين، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم أمس الجمعة.

قال سعيد امغيب: “ادعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة أن حكومته خلال المئة يوم الأولى قد حلت 90% من المشاكل التي عانى منها المواطن خلال الفترة الماضية”.

أضاف “امغيب”: “التعليق.. قال رسول الله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.. وأتذكر أنني قرأت في يوم من الأيام كتاب عن عقوبة الكذب في قانون مملكتي النمل والنحل، فوجدت فيه أن الكذب صفة مذمومة حتى عند الحشرات” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ليته كان يكذب فقط بل ان السئ الدبيبة يتصف بكل صفات المنافقين كاملة كما فى الحديث الشريف
    – عن عبدالله بن عمرو (رضي الله عنهما) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر” اخرجه البخاري ومسلم.
    وخرجه في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال (“آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا ائتمن خان”).
    اما عن الكذب فبدليل واضح ما قاله فى قناة الجزيرة انه القائد العام للجيش الوطنى رغم ان نص الاتفاق السياسى ان المجلس الرئاسى هو القائد العام للجيش الوطنى
    واذا وعد اخلف نعم وعد بانه سيختار وزراء يعملوا فى جميع انحاء ليبيا ونسى انه لا ينطبق عليه هذا الشرط هو ووزير دفاعه الدبيبة حيث لم يخرج من طرابلس ومصراته خلال ال 100 يوم ولم يزور عاصمتى اقليمى برقة وفزان !!
    واذا ائتمن خان فهو قبل ان ينال الثقة ذهب الى مصر حتى يضمن اصوات النواب الداعمين للجيش الوطنى الذى حمى جلستى مجلس النواب فى سرت وطبرق ومع ذلك خان الجيش الوطنى الذى نال شرعيته من نفس مجلس النواب الذى متحه الشرعية مضطرا لان الاختيار كان بين السئ الدبيبة والسئ جدا السراج فاختار السئ الدبيبة مجبرا على ذلك مؤقتا حتى 24 ديسمبر القادم فقط وسبرحل كما رحل السراج ملعون من الجميع فهو فاجر فى خصومته للجيش الوطنى حيث يعتيره جيش احتلال ليبى يمنع الجيش الوطنى التركى من تحرير بنغازى لتعود لحضن الوطن العثمانى اه يانى على كلب الغريانى
    وا

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    • وانت واحد من هؤلاء ايها المصري القذر النجس ايش دخل دين اهلك في دين ام الليبيين يا معرص يافرج الفاسدة اوصاف المنافقين اكثر من شفت في الدنيا يجوز وصفهم بها ( الفراعنة المصريين + ال اسرائيل ) والاثنين اصلهم مصريين يا عباد المحنطين.

      وبعدين يامصري ياقذر معش تستشهد بآيات القران الكريم والاحاديث سيد الخلق محمد ” صل الله عليه وسلم”, القران الكريم اكبر من ان تستخدمه بهواك وللعلم ان الفراعنة المصريين و ال اسرائيل “منكم الاخوان والعسكر وكل الماركات الغاطسة اللي عرفها التاريخ ” اكثر من عادوا وقتلوا الانبياء والرسل والنبي موسى افضل دليل عل ذلك.
      مصر رحم موبوء كل من اتاها ركب على دين امكم وخلف منكم بذرة نتنة ….. هذا موقع ليبي امشي دور وين اتعلق يا فاسد.

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