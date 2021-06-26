«امغيب» متهماً «الدبيبة» بالكذب: هذه صفة مذمومة حتى في مملكة الحشرات

اتهم سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالكذب على المواطنين، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، يوم أمس الجمعة.

قال سعيد امغيب: “ادعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة أن حكومته خلال المئة يوم الأولى قد حلت 90% من المشاكل التي عانى منها المواطن خلال الفترة الماضية”.

أضاف “امغيب”: “التعليق.. قال رسول الله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.. وأتذكر أنني قرأت في يوم من الأيام كتاب عن عقوبة الكذب في قانون مملكتي النمل والنحل، فوجدت فيه أن الكذب صفة مذمومة حتى عند الحشرات” وفق قوله.