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الزوبية: رئيس المخابرات نتاج «تربية القذافي» في الأمن وثقافة قطار الموت

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوحدة الوطنية حسين محمد خليفة العائب، بأنه «تربية الزعيم الراحل القذافي في ثقافة قطار  الموت»، حسب تعبيره.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «‏رئيس مخابرات المنفي باعتباره تربية القذافي في الأمن وثقافة قطار الموت»، على حد قوله.

وأضاف موجها حديثه لرئيس المخابرات، «فلا زالت عالقة في دماغه قاعدة أسامة بن لادن التي أنشأتها أمريكا وأمرت آل سعود بتمويلها بالمال والشباب، وتم صناعة منتجات بعدها، وآخرها داعش وأخواتها والفيروسات الحية هم الصعافقة والمصعفقة وربما أخرى تحت التصنيع»، حسبما قال.

جاءت تغريدة «الزوبية» تعليقا على رسالة مسربة لم تتحقق «الساعة 24» من صحتها،  قيل فيها أن رئيس المخابرات حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من اعتزام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب تنفيذ عمليات إرهابية في الزاوية وصرمان وطرابلس.

الوسوم

القذافي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار داعش والقاعدة واخواتها من مخلفات حسن البنا وسئ قطب وبتمويل قطرى من ال ثان وليس ال سعود حيث ان داعش والقاعدة تقوم بعمليات ارهابية داخل السعودية فكيف تمولعا يامتخلف عقليا فهل رايت عملية ارهابية واحدة فى قطر لداعش او القاعدة مستحيل فهى مقر عملياتها الرئيسى عرفت انك حمار حتى فى الجغرافيا مثل اى كلب اخوانى غبى جدا جدا

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  • له الشرف ان يكون تربية القذافي وليس تربية فبراير الخيانة والعمالة والاستعمار…أيهما افضل يازوبيه؟؟؟ العمالة للمستعمر وخيانة الوطن أفضل للوطن من كوادر القذافي التي عملت بمهنية وحرفية لصالح الوطن والمواطن….صحيح كانت توجد تجاوزات ومخالفات ولكن ليس بالشكل الفبرايري المشؤم حاليا….أنظر الي اللصوص الان من ثوارك يازوبيه…أنظر اليهم وقد اصبحوا من اصحاب شركات الطيران والشركات والمولات والقصور وسفراء ومدراء وهم لا يملكون لا مؤهلا ولا تعليما ولا شكلا ولا مضمونا بل خريجي سجون ومتعاطي مخدرات وارهابيين وقتلة…من اين لهم هذا..؟ أليس من السرقة وبيع ليبيا وابتزاز الوزراء والحكام…؟؟ هذه هي الحقيقة بازوبيه ولكنك تتجاهل وتتعامي ولكن هذا لا ينفع ….الجميع عرف الحقيقة….والحقيقة ان فبراير نكبة و مؤامرة …

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