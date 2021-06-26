الزوبية: رئيس المخابرات نتاج «تربية القذافي» في الأمن وثقافة قطار الموت

اتهم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوحدة الوطنية حسين محمد خليفة العائب، بأنه «تربية الزعيم الراحل القذافي في ثقافة قطار الموت»، حسب تعبيره.

وقال «الزوبية»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «‏رئيس مخابرات المنفي باعتباره تربية القذافي في الأمن وثقافة قطار الموت»، على حد قوله.

وأضاف موجها حديثه لرئيس المخابرات، «فلا زالت عالقة في دماغه قاعدة أسامة بن لادن التي أنشأتها أمريكا وأمرت آل سعود بتمويلها بالمال والشباب، وتم صناعة منتجات بعدها، وآخرها داعش وأخواتها والفيروسات الحية هم الصعافقة والمصعفقة وربما أخرى تحت التصنيع»، حسبما قال.

جاءت تغريدة «الزوبية» تعليقا على رسالة مسربة لم تتحقق «الساعة 24» من صحتها، قيل فيها أن رئيس المخابرات حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية من اعتزام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب تنفيذ عمليات إرهابية في الزاوية وصرمان وطرابلس.