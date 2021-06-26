وزارة النفط تستنكر تصريحات نورلاند عقب لقائه بـ صنع الله

أخبار ليبيا 24

استنكرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، تصريحات المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عقب لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، إنها “طالعت ما صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة لسفير الولايات المتحدة، عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معربة عن استنكارها الشديد لما تضمنه هذا التصريح من عبارات غير مناسبة تصدر عن سفير دولة”.

وفي بيان مقتضب لها نقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن نورلاند قوله، “تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين”، الأمر الذي وصفته وزارة النفط “التدخل العلني” في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ويمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي”.

وأكد بيان وزارة النفط أن “هذا التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية”.

وتابع البيان، إن “ليبيا الآن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبيين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسؤولة أمام كافة الليبيين باستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبيين”.

وأضاف البيان أن “وزارة النفط والغاز هي الأداة الحكومية المسؤولة عن قطاع النفط وما المؤسسة الوطنية للنفط إلا إحدى الجهات التي تتبع هذه الوزارة”، لافتًا إلى أن “ما صدر من تصريح يعتبر تدخل غير مقبول في شؤون عمل الوزارة، وبالتالي هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يفهم منه محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية، لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي الذي عانى منه الليبيون لسنوات طويلة”.