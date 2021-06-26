ليبيا الان

«المشري»: الثورة ممثلة بوزيرين في الحكومة والباقي من «الكرامة وأنصار القذافي»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، القيادي الإخواني خالد المشري، إن: “التيار الذي صدّ عدوان حفتر على طرابلس كلهم مغيَّبون، والمجلس الرئاسي أضعف من إدارة المشهد الحالي، ولم تتضمّن حكومة الوحدة من ممثلي الثورة غير وزيرين اثنين فحسب، والبقية يمثّلون الكرامة وأنصار القذافي” وفق قوله.

أضاف “المشري” في ندوة على تطبيق كلوب هاوس، أمس الجمعة، أن: “القوات التركية موجودة في قواعد وأماكن ثابتة ومعروفة بليبيا، ولا مقارنة بينها وبين مرتزقة الفاغنر والجنجويد غير المعروفة أماكن انتشارهم، وقد توترت علاقة حفتر مع مصر وروسيا أيضا، ولا أحد يدعمه الآن إلا الإمارات، وليس لحفتر أي دور في المشهد الراهن، وهو يحاول التلاعب بالقاعدة الدستورية ليتمكن من الترشح للرئاسة” على حد زعمه.

وواصل “المشري”: “لا نثق في جدية المجتمع الدولي في إنهاء دور حفتر العسكري، ولا أرى تغيرا كبيرا في الموقف المصري في ليبيا لكن الحكومة الحالية هي من فتحت لهم الأبواب، والدور المصري في الملف الليبي أكبر من تركيا بحكم الجوار واللغة والتاريخ، أما التقارب الخليجي بين قطر والسعودية فيصُبّ في مصلحة ليبيا، وسيكون معرقِلا للمشروع الإماراتي” على حد قوله.

وتابع “المشري” تصريحاته: “عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات يمثل أجندة ترفض الدستور، وحفتر يقول إن مشروع الدستور لن يمر أبداً” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المشرى متخلف عقليا اى دستور يتحدث عنه فهو مسودة ومن حق اى مواطن ان يرفضها فهى غير ملزمة كالما لم يوافق عليها ياكلب ووجود خروفين فى الوزارة خيانة من الدبيبة الذى وعد ان تكون الحكومة خالية من الخوان .
    عموما ايامكم سوداء يااخوان فكل المتغيرات الاقليمية لم تعد فى صالحكم فحتى قطر موقغها تغير وقال وزير خارجيتها ان السيسى رئيس شرعى منتخب رغم ان السيسى قاهر الاخوان قيل عنه اضعاف مايقال عن حفتر وفى النهاية انتصر على الجميع ولم يتنازل عن اى شئ بالعكس لم يعد احد يتحدث عن مرشد عام الاخوان دخل عالم النسيان منذ 8 سنوات فى السجن ويطلب السيسى تسلم المزيد من الخرفان بالخارج لضمهم للمرشد او اعدامهم مع مجرمى رابعة حيث صدر حكم نهائى باعدام دستة اشرار منهم البلتاجى وصفوت حجازى ودورك قادم يامشرى فمهما فعلت فحفتر هو رئيس ليبيا سواء بالانتخاب او بالحرب ياكلب فمن يسيطر على النفط يسيطر على ليبيا فى النهاية ولننتظر اخر العام اما انتخاب حفتر رئيسا بارادة شعبية او يستكمل التحرير بدعم شعبى كبير ويبدأ بمصراته فهى تختلف عن العاصمة التى مسلط عليها الاضواء العالمية اما مصراته فمثل سرت يمكن تحريرها بسهولة حيث ان مليشيات طرابلس والزنتان تكره مليشيات مصراته وتتمنى الخلاص منها ويمكن للجيش طمأنتها للتعاون معه

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