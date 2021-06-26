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الاتحاد الأوروبي يُنفذ برنامجًا للحفاظ على خدمات الكهرباء بليبيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحرك الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استقرار وإصلاح وتحويل قطاع الكهرباء الوطني في ليبيا، وذلك من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء ودعم الانتقال “LESST “.

ويتضمن هذا البرنامج إقامة شراكة عمل دولية ووطنية مستمرة، تستهدف الحفاظ على خدمات الكهرباء الحيوية، وإمدادات المياه بالطاقة الكهربائية، والبدء في الانتقال الوطني إلى أشكال أكثر استدامة لتوليد الكهرباء واستهلاكها.

وينصبّ الهدف الرئيس لهذا المشروع على ضمان الاستقرار والإصلاح والتحول لقطاع الكهرباء الوطني في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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