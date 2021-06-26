أبو توتة: الانتخاب بنظام القائمة فيه خدعة «قطوس في شكارة»

حذر رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، من إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة، واصفا إياها بـ«خدعة قطوس في شكارة» التي تمت تجربتها في الانتخابات السابقة.

وقال «أبو توتة»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، «إذا نجحت المساعي الدولية والمحلية في إجراء الانتخابات نهاية هذا العام فإن الأمر يتطلب كشف النقاب عن السيرة الذاتية لكل مترشح».

ودعا إلى نشر السيرة الذاتية لكل مترشح على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا بقوله: «مع وجوب قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في نشر ما لديها من معلومات حتى يكون المواطن الناخب على يقين من وضع البطاقة الانتخابية في مكانها الصحيح».

وأوضح قائلا: «ينبغي التنويه إلى أن الانتخاب بالقائمة فيه خدعة (قطوس في شكارة) وقد تم تجريب ذلك في الانتخابات السابقة».

واختتم رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا قائلا: «هذه المرة ينبغي أن يكون القياس مائة مرة واختيار الأصلح مرة واحدة وتجنبوا اللدغ مرتين».