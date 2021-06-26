إيطاليا تكشف حقيقة زيادة عناصرها العسكرية في ليبيا

نفت هيئة أركان الدفاع الايطالية ما تردد إعلاميا عن زيادة عناصر الكتيبة الايطالية في ليبيا، الموجودة في مصراته ضمن البعثة الثنائية للمساعدة والدعم.

وأكدت هيئة أركان الدفاع الإيطالية في بيان أن الأنباء الصحفية عن زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف “لا أساس لها”، وبينت أن “التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 وحدة من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400” جندي، كما “لا يوجد حاليًا حوار مع السلطات الليبية يهدف إلى زيادة عدد أفراد الكتيبة” بحسب وكالة آكي