رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي يطالبون بسحب المرتزقة من ليبيا

طالب زعماء رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بدون أي ابطاء.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القادة الأوروبيين حول العلاقات الخارجية بحسب وكالة آكي.

وأشار البيان إلى الأهمية التي يوليها الأوروبيون لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة، منوهين بضرورة أن تجري الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد أي 24 ديسمبر العام الحالي وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع.

وعبر الأوروبيون عن أملهم بأن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم.