رئيس الوزراء الإيطالي: نسعى للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي”، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

ونفى “دراغي” في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة الأوروبية في بروكسل، أنه سعى للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا عبر ليبيا في دول أوروبية أخرى، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقًا مناسبًا ويخدم المصلحة الإيطالية، وقال إن أي اتفاق يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن يتم قبوله في الوقت الراهن.