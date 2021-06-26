تطابق وجهات النظر التونسية والألمانية بشأن الملف الليبي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، خلال جلسة عمل في برلين عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية تطابق وجهات النظر بين تونس وألمانيا بخصوص أغلب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الملف الليبي إثر نجاح ألمانيا في تنظيم مؤتمر برلين 2 حول ليبيا وشاركت فيه تونس.

واتفق الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل معاضدة حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.