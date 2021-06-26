موقع أفريكا أنتليجينس: الدبيبة سيزور المغرب الأحد.. وبعدها مصر

أكد موقع أفريكا أنتليجينس الاستخباراتي أن رئيس حكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيزور المغرب الأحد، بعد مقاطعة المملكة لمؤتمر برلين-2 الذي دعت إليه ألمانيا والأمم المتحدة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الدبيبة سيلتقى بوزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في أول زيارة رسمية له إلى المغرب منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، وقال إنه سيتوجه بعد ذلك إلى القاهرة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار “أفريكا أنتليجينس” إلى أن المغرب تحاول منذ عام العودة بقوة إلى الملف الليبي، حيث استضافت محادثات في بوزنيقة والتي كانت بمثابة مقدمة للمفاوضات التي أجريت تحت رعاية الأمم المتحدة والتي أدت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.