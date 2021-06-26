الكشف عن سبب نفوق الحوت الزعنفي في سواحل ليبيا

أكدت منظمة العلوم والأحياء البحرية وجود حالات لنفوق حوت الزعنفي في عدد من السواحل الليبية شرقاً وغرباً، وخاصة في سواحل مدينة بنغازي، مؤكدة أن الفوق يعود إلى أسباب بيئية وبشرية.

وأضافت المنظمة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة نفوق حالات لحوت الزعنفي في السواحل الشرقية بليبيا وخصوصا في شواطئ بنغازي في منطقة المقرون، موضحة أن هذا النوع من الحيتان يصل طول 27 مترا ويزن 74 طنا.

وأشارت إلى أنه من خلال المتابعة والبحث تبين وجود حالات النفوق متكررة في عدة مناطق في سواحل ليبيا شرقا وغربا من حيوان حوت الزعنفي، منوهة بأن سبب النفوق يعود إلى حالات الجوع والتغييرات المناخية والأنشطة البشرية مثل حالات تصادم بالسفن التجارية، نافية أن يكون الأمر له علاقة بالتلوث.

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