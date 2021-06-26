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القضاء المصري يواصل محاكمة رفقاء الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، فى اتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

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الإرهابي هشام عشماوي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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