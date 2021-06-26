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شكري: تواجد القوات التركية في ليبيا غير شرعي وهي مطالبه بالخروج

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تواجد القوات التركية في ليبيا غير شرعي، وجاء بناءً على الاتفاق مع حكومة الوفاق الذي لم يكن هذا من اختصاصها.

شكري أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب ، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر” أمس الجمعة، أن القوات التركية في ليبيا مطالبة بالخروج، لدخولها تحت بند المطالب الدولية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، ووفقا لمخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا.

وأكد تحفظ مصر والمجتمع الدولي بأكمله على تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، موضحا أن تحفظ تركيا على بند مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا في مؤتمر برلين 2 ربما تكون محاولة لإضفاء شرعية على تواجدها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تركيا اصبحتً ملاذ لشيوخ السلاطين واءمة المجون والاحزاب القابضين والقابضات بالدولار واليورو – الذين يشرقون غلى إقامة الجهل المقدس – وتجنيد الدفعات الجديدة من ارهابيين اوروبا وتجارة البشر – ” الهتلرية السامية التكفيرية ” نساء محجبات بسيارات فارهة – مشايخ في مسابح الغطس والسباحة مع عاءلاتهم باموال الزكاة – ويمنع ال دخول لان المسابح محجوزة …!!!
    وتركوا بيوت الله فارغة –
    ومدارس اللغة العربية مقفلة وغيرهم من المزورين وياءعي ضمائرهم –
    هم وأزواجهم وما يعبدون ” ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا –
    ويقولون على الله ما لا يعلمون –
    والآن موسم الحج والعمرة والمسلمين ينتظرون دخول الحرم المكي لأداء فريضة الحج –

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