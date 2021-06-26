شركة الكهرباء: ارتفاع درجة الحرارة هو السبب في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة

ليبيا – أكد مدير إدارة التحكم في الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى خروج وحدات للطاقة الكهربائية في محطات الزاواية والخمس وجنوب طرابلس وفقد 1400 ميغاوات، مما تسبب في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

مصطفى أرجع سبب الأزمة في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق، لافتاً إلى أنه رغم ذلك استمرت الشبكة في العمل وتم تلافي الظلام الكامل في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية في حدود 8150 ميغاوات وأن إنتاج الشركة لا يتعدى 5200 ميغاوات، وهناك عجز كبير بين الإنتاج والاستهلاك إضافة إلى أن خروج 1400 ميغاوات بسبب ارتفاع درجة الحرارة رفع من التحديات.

كما أشار إلى أن طرح الأحمال سيكون 10 ساعات يومياً موزعاً على فترتين.

وشرح أن عمال الشركة يعملون لإعادة التيار الكهربائي إلى كل المناطق حالياً والقيام بالصيانة المطلوبة في محطة الزاوية والخمس وجنوب طرابلس، موضحاً أن التيار الكهربائي عاد جزئياً فجر الجمعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية