وكيل وزارة الخارجية يتفقد القنصلية الليبية في اسطنبول

تفقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، محمد سعيد زيدان، القنصلية الليبية بالعاصمة التركية إسطنبول، حيت عقد اجتماعاً مع القنصل العام، ولجنة شؤون الجرحى، ووقف على سير العمل بالمنظومة الخاصة باستخراج جوازات السفر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن وكيل الوزارة استمع إلى شروح من أعضاء القنصلية عن سير العمل بها والصعوبات التي تواجههم.

وحث وكيل الوزارة العاملين في القنصلية على بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متعهداً بأن الوزارة ستعمل وبكل قوة، للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين أينما كانوا.