وكيل وزارة الخارجية يطلع على أوضاع الجالية الليبية بتركيا

تفقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، محمد سعيد زيدان، أمس الجمعة الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، القنصلية الليبية بالعاصمة التركية إسطنبول، حيت عقد اجتماعاً مع القنصل العام، ولجنة شؤون الجرحى، ووقف على سير العمل بالمنظومة الخاصة باستخراج جوازات السفر.

واستمع الوكيل، إلى شروح من أعضاء القنصلية عن سير العمل بها والصعوبات التي تواجههم.

وعبر الوكيل عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها القنصلية لخدمة الجالية الليبية بتركيا، وحثهم على بدل المزيد من الجهد والعطاء، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متعهداً بأن الوزارة ستعمل وبكل قوة، للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين أينما كانوا.