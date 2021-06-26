ليبيا الان

“حراك 24 ديسمبر” يُجدّد مطالبه باحترام موعد الانتخابات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظْم “حراك 24 ديسمبر” في مدينة طبرق، وقفةً احتجاجيةً بميدان الشهداء، جدّد، من خلالها، منتسبو الحراك، مطالبتهم لمجلس الأمن وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة؛ بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي المتمثّلة في الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب المحتجون، عبر بيان الوقفة، مجلس النواب؛ بضرورة الإسراع في الإعلان عن الموازنة الخاصة بالانتخابات، واعتماد شاغلي المناصب السيادية في الدولة.

وكان نشطاء “حراك 24 ديسمبر”، قد أصدروا بيانًا حول الأوضاع التي تشهدها البلاد، دعوا فيه إلى ضرورة النظر في اعتماد الميزانية الخاصة بمفوضية الانتخابات؛ لتتمكّن من تسيير أعمالها، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.

كما طالب البيان الحكومة، بضرورة تحسين الخدمات الأساسية للشعب، وإجراء الانتخابات، وعدم إضاعة الوقت في برامج أخرى لا تسمح بها المرحلة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بعض الدارسين الخريجين المسلمين في على الحساب والزمن ـ لاحظوا أنن تاريخ ىلانتخابات الذي عصر عليه أوروبا ـ هو تاريخ رعبادة الشيطان واعمال محرمة تقوم بها جماعات سرية لنشر طقوس الفساد والشعوذة ىبين ـ المجتمعات الاسلامية ـ
    وان الاصرار على الموعد يزيد شكوك الجهاا الأمنية والعسكرية فيما وراء هذا الاصرار والتدخل في شئون دولة ذات قضاء إسلامي مثل الدولة الليبية ـ
    والبحث والتحري يعملون على التحقيق بالاجهزة الأمن من وراء الكتابات عالجدران والمشورات وعمليات سرقات للسيارات والسطو المسلح وعلاقتهم بتاريخ 24 ديسمبر المشبوه ….!!!! – إنتهى

    رد

  • مهم للشئون الاجتماعية والأمن العام الليبي
    مهم للشئون الاجتماعية والأمن العام الليبي
    بعض الدارسين الخريجين المسلمين في علم الحساب والزمن ـ لاحظوا أنن تاريخ ىلانتخابات الذي عصر عليه أوروبا ـ هو تاريخ رعبادة الشيطان واعمال محرمة تقوم بها جماعات سرية لنشر طقوس الفساد والشعوذة ىبين ـ المجتمعات الاسلامية ـ
    وان الاصرار على الموعد يزيد شكوك الجهاا الأمنية والعسكرية فيما وراء هذا الاصرار والتدخل في شئون دولة ذات قضاء إسلامي مثل الدولة الليبية ـ
    والبحث والتحري يعملون على التحقيق بالاجهزة الأمن من وراء الكتابات عالجدران والمشورات وعمليات سرقات للسيارات والسطو المسلح وعلاقتهم بتاريخ 24 ديسمبر المشبوه ….!!!! – إنتهى

    رد