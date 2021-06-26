“حراك 24 ديسمبر” يُجدّد مطالبه باحترام موعد الانتخابات

نظْم “حراك 24 ديسمبر” في مدينة طبرق، وقفةً احتجاجيةً بميدان الشهداء، جدّد، من خلالها، منتسبو الحراك، مطالبتهم لمجلس الأمن وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة؛ بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي المتمثّلة في الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالب المحتجون، عبر بيان الوقفة، مجلس النواب؛ بضرورة الإسراع في الإعلان عن الموازنة الخاصة بالانتخابات، واعتماد شاغلي المناصب السيادية في الدولة.

وكان نشطاء “حراك 24 ديسمبر”، قد أصدروا بيانًا حول الأوضاع التي تشهدها البلاد، دعوا فيه إلى ضرورة النظر في اعتماد الميزانية الخاصة بمفوضية الانتخابات؛ لتتمكّن من تسيير أعمالها، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.

كما طالب البيان الحكومة، بضرورة تحسين الخدمات الأساسية للشعب، وإجراء الانتخابات، وعدم إضاعة الوقت في برامج أخرى لا تسمح بها المرحلة الحالية.

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