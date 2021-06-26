«الأرصاد» يحذر من أشعة الشمس مع استمرار الطقس الساخن

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على الغرب والجنوب الليبي، وكذلك استمرار حالة ارتفاع للرطوبة النسبية على بعض مدن الساحل، اليوم السبت وغدا الأحذر؛ محذرا من النظر إلى أشعة الشمس.

وأضاف في نشرته الموجزة الصادرة مساء أمس الجمعة، أن درجات الحرارة ستبقى عالية في الجنوب، أما في مناطق الشرق فستكون درجات الحرارة تتراوح مابين 30 و39 درجة.

ونصح المركز بضرورة دهم التعرض لاشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة، وخاصة فى وقت الذروة من منتصف النهار الى الخامسة مساءً. كما دعا إلى الاكثار من شرب السوائل ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص أحوال الطقس الصيفية.

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