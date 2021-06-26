«باشاغا»: أشددُ على التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات

دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة إدمان وتعاطي المواد المخدرة والاتجار غير المشروع فيها.

وقال «باشاغا»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أود أن أشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة السامة التي تفتك بالمجتمع».

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة ضرورة ا التصدي للاتجار غير المشروع بها، والعمل على توعية الناس أكثر بشأن مخاطرها ووسائل الوقاية منها.

وشدد على الدور الهام الذي تلعبه مراكز العلاج من الادمان في تحذير مستهلكي هذه المواد من عواقب تعاطيها وتشجيعهم على التقدم للعلاج الطوعي.