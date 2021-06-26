ليبيا الان

«باشاغا»: أشددُ على التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة إدمان وتعاطي المواد المخدرة والاتجار غير المشروع فيها.

وقال «باشاغا»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أود أن أشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة السامة التي تفتك بالمجتمع».

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة ضرورة ا التصدي للاتجار غير المشروع بها، والعمل على توعية الناس أكثر بشأن مخاطرها ووسائل الوقاية منها.

وشدد على الدور الهام الذي تلعبه مراكز العلاج من الادمان في تحذير مستهلكي هذه المواد من عواقب تعاطيها وتشجيعهم على التقدم للعلاج الطوعي.

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المخدرات فتحي باشاغا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهل رئيس عصابه مارقه مثلك اقصد التي تعرف لدي البعض بالمليشيا المسلحه وهي التي مارست علي مرأي ومسمع منه أبشع الموبيقات بشهادة الوثيقه الناطقه الاعلامي محمد امحيسين واليوم يخرج علينا مجرم الأمس في ثياب الناسكين علي انه ناصح أمين لا شك ان استعراض القدرات الذاتيه بهذه الصوره هو الشروع في تدوير نفسه للتنصل من الماضي الارهابي يوم أسس او كان احد المؤسسين لعصابات فقر ليبيا التي احرقت الأخضر واليابس من قوت الليبيين فاعادة التدوير للبلاستيك والكرتون والحديد ممكن ان تكون ناجعه اما اعادة تدوير متسلقين لاجهزة الدوله واثبتوا فشلهم في تقديم شئ يفيد الوطن يوم ان تسلقوا المشهد في غياب المؤهلين الفاعلين من الليبيين بمعني كان وجوده في المشهد بسبب خلوة النجع او فرضتهم مليشياتهم بقوة السلاح علي ان يكونون في الصفوف الاولي في الذين يفترض ان يقدموا شئ للدوله لا ان يكونوا عبء وثقل علي كاهل خزينتها

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