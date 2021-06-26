الجرندي ونظيره الألماني يتفقان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملف الليبي

ليبيا – أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة في برلين، جلسة عمل مع نظيره الألماني هايكو ماس، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكّد الجانبان وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تطابق وجهات النظر بخصوص أغلب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الملف الليبي على إثر نجاح ألمانيا في تنظيم مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل معاضدة حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية