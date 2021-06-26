بوفايد: البعثة الأممية تتحدث بازدواجية معايير غريبة برفض الاستفتاء قبل الانتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن البعثة الأممية في ليبيا تتحدث بازدواجية معايير غريبة ودون مواراة ولا مداراة.

بوفايد الموالي بشدة لتركيا أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “فمن جهة تتحدث عن ما تصفه مرارا وتكرارا عن رغبة غالبية الليبيين في انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن وتتجاهل رغبة غالبية الليبيين في أن تكون هذه الانتخابات على أساس دستوري متين يمكنها من انهاء مراحل الفوضى الانتقالية والدخول في المرحلة الدائمة مرحلة الاستقرار والبناء والازدهار حسب زعمه.

ولفت إلى أن هذا الاساس الدستوري المتين والمتماسك لن يكون سوى عبر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز أو إعتماده كأساس دستوري لدورة انتخابية واحدة ويتم تعديله خلالها والاستفتاء اللاحق عليه، مضيفاً”هذا المشروع الذي تمت معايرته بجامعة بنغازي العريقة مع قرابة 189 دستور بالعالم وحاز على تقييم بنسبة 78% تقريبا”.

وتابع”ومع ذلك تسوق البعثة الأممية لما تسميه قاعدة دستورية باخراج هزيل ركيك وعبر آليات مغرضة من الأساس وكل ذلك تجاوباً وخضوعاً وخنوعاً لشروط معرقلي أمن وإستقرار ليبيا من العسكر سوسة والذين جاهروا ويجاهروا أمام العالم بأن لا توجد أسلحة محرمة في عقيدتهم الحربية الاجرامية ولا قوانين إنسانية دولية تحول بينهم وبين فرض ساديتهم وطغيانهم”.

كما أردف”وحتى إذا كان هذا التسويق الفاضح بالمخالفة لخارطة الطريق نفسها والإنقلاب عليها كما جاء على لسان رئيس هذه البعثة بقوله: (مع ملاحظة أن ذلك يمكن أن يكون ترتيباً مؤقتاً يمكّن البلاد من إجراء الانتخابات في ديسمبر والانتقال إلى ما بعد المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية)”.

واختتم حديثه قائلاً :” وكل ذلك بدل أن يجرموا ويعاقبوا كمعرقلين أساسيين لأمن وإستقرار ليبيا والمنطقة والمحيط الدولي عامة وطبقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة بالشأن المحلي والدولي. ضعف وهوان وإزدواجية معايير وكيل بمكيالين ليس إلا. وإن لم يكن الأمر أسوأ من ذلك بكثير”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية