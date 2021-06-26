أحزاب سياسية: نحمّل حكومة الدبيبة أي مماطلة في تنفيذ انتخابات ديسمبر

أصدرت التكتلات والاحزاب السياسية الوطنية، إيجازاً صحفياً باللغتين العربية والانجليزية بشأن نتائج مؤتمر برلين الثاني، قالت فيه: “تابعت التكتلات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا الايجاز الصحفي مداولات مؤتمر برلين الثاني وبيانه الختامي بشأن الازمة الليبية”.

أضافت في بيان: “وإذ تشيد بالمواقف الواضحة للدول الصديقة المشاركة في هذا المؤتمر، والاعلان عن الدعم والمساندة لأبناء الشعب الليبي، وحرص المؤتمر على إعادة الشرعية له من خلال التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، وإعادة السيادة الوطنية من خلال الطلب الواضح من كل القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة الأرضي الليبية دون استثناء. فإنها تؤكد على التعبير عن الشكر والثناء للجهود التي قامت بها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصها على أن يعقد هذا المؤتمر ليؤكد على مقررات مؤتمر برلين الأول، ومتابعة الجهود من اجل إنجاز مقرراته التي اعتمدها مجلس الأمن بقراره رقم (2570 )”.

وأعربت التكتلات، عن تطلعها بان تتابع الدول الصديقة المشاركة في مؤتمر برلين الثاني تنفيذ مارد في بيانه، وضمان التزام كل الأطراف بتنفيذ ما جاء فيه، وعلى وجه التحديد خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت ممكن ووفقا لجدول زمني محدد.

وأكدت بأنها تطلع بان تستمر الدول الصديقة المشاركة في مؤتمر برلين الثاني في دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات وعدم المساس بها وبرئيسها حتى تتمكن من تنظيم هذا الاستحقاق الوطني في موعده، وضمان نزاهته، ومعاقبة الأطراف المعرقلة لهذا الاستحقاق، وضمان قبول كل الأطراف بنتائجه.

وأكدت على مسؤولية مجلس النواب في القيام بواجبه وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتتمكن المفوضية من تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد. ونحمل مجلس النواب تداعيات تأخير او عدم اصدار هذه التشريعات في موعدها، و على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية في توفير الموارد والمخصصات المالية والأمنية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات، حتى تتمكن من البداء في تنفيذ برنامج عملها وتوفير مستلزمات اداؤها وضمان عدم تأخير متطلباتها وفق الجدول الزمني الذي اعتمدته المفوضية، ونحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية المماطلة او التأخير والتداعيات التي يمكن ان تنتج في عدم الوفاء بهذا الجانب الحيوي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات في موعدها.