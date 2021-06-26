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المطارات الليبية بانتظار أجهزة كشف متفجرات أميركية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت مصلحة المطارات، في مقرها أمس، اجتماعًا افتراضيًا مع شركة “كولمان انترناشيونال” الأمريكية، عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة رئيس وأعضاء لجنة إعداد برامج أمن المطارات ومدير إدارة التجهيزات المكلف، ومدير مكتب التعاون.

وشهد الاجتماع بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل خلال شهر يوليو القادم، بحضور أعضاء اللجنة المشكّلة من قبل رئيس المصلحة؛ لإعداد برامج أمن المطارات.
وتطرق المجتمعون إلى بحث دور الشركة فيما يخص الاتفاق حول توريد أجهزة الكشف على آثار المتفجرات والمخدرات، وكيفية توريدها وتركيبها بالمطارات التابعة للمصلحة، في أقرب فرصة ممكنة للشروع في الاعتماد عليها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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