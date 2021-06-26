موقع أفريكا إنتليجينس: الدبيبة سيزور المغرب الأحد.. وبعدها مصر

أكد موقع أفريكا إنتليجينس الاستخباراتي أن رئيس حكومة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سيزور المغرب الأحد، بعد مقاطعة المملكة لمؤتمر برلين-2 الذي دعت إليه ألمانيا والأمم المتحدة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الدبيبة سيلتقى بوزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في أول زيارة رسمية له إلى المغرب منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، وقال إنه سيتوجه بعد ذلك إلى القاهرة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار “أفريكا إنتليجينس” إلى أن المغرب تحاول منذ عام العودة بقوة إلى الملف الليبي، حيث استضافت محادثات في بوزنيقة والتي كانت بمثابة مقدمة للمفاوضات التي أجريت تحت رعاية الأمم المتحدة والتي أدت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

