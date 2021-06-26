ثابت: الانتخابات أساسها مشاركة الجميع ومن حق العسكريين الترشح ولشعب الحق الأصيل في اختيار رئيساً لدولة بشكل مباشر

قال عضو ملتقى الحوار الوطني عبد المطلب ثابت ان العملية السياسية والتي تعمل عليه لجنة 75 يجب ان تكون أساسها ديمقراطي وليست بمغالبة طرف على أخرى ولا يجوز مصادرة حق الشعب في اختيار رئيسا لدولة بالاقتراع المباشر.

وأضاف عبد المطلب ان من حق العسكريين الترشح للانتخابات بشرط ان يتعهد بالاستقالة من وظيفته العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية في حالة فوزه بالانتخابات واكد ثابت بأن مزدوجي الجنسية عليهم تقديم ما يفيد بتخلي عن الجنسية الأجنبية في حالة الفوز قبل أداء اليمين الدستورية او ان يكون مأذونًا له وفقاً للقوانين والقرارات المعمول به في الدولة وأضاف عبدالمطلب اننا نعمل داخل لجنة الحوار الوطني على توسيع قاعدة المشاركة للجميع في العملية السياسية دون قيد او شرط وان الاختيار والرأي النهائي لشعب فقط .

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