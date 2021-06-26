ليبيا الان

“المشري” يرفض الانتخابات حال عدم الفوز..ويُلوّح بالقوة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن موقفه وموقف تيار الإسلام السياسي، من الانتخابات القادمة من حيث المرشحين والضمانات بقبول النتائج.

وفي حوارية عبر تطبيق “كلوب هاوس” الحديث، شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة جملةً من الشخصيات العربية، متحدثًا معهم عن الأزمة الليبية في ظلّ المتغيرات الدولية والإقليمية.

وقال “المشري” إن عددًا كبيرًا من سكان ليبيا تعود أصولهم إلى العثمانيين، أي الأتراك حاليًا، وهذا كلام وضع في سياق تبرير التدخل العسكري التركي بصورته الفجة، والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق والنظم.

وتحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة عن الانتخابات، وقال إنه لا يمكن لتيار الثورة قبول النتائج الانتخابية في حال فوز “حفتر” في الانتخابات، مضيفًا: بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإنه ومن معه سيمنعون حدوث ذلك بالقوة؛ ذلك أن اللعبة الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين.

الديموقراطية بشروط، أي تكييف المفهوم على الظرف، وليس العكس، هذا هو ما تحدث عنه “المشري”؛ الذي كشف أنه في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؛ فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمرٌ مطروحٌ.

كما ذكر بأنّ القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، وبالأخص مع التشكيلات المسلحة، ممثلةً في تركيا والمرتزقة من سوريا؛ يجب أن تخرج من ليبيا ولكن على مراحل، المرحلة الأول المرتزقة، ثم القوات الأجنبية، حيث رفض “المشري” خروج الأتراك من ليبيا، مضفيًا عليهم صبغة الشرعية، مخالفًا كل الدعوات، وآخرها مخرجات مؤتمر برلين التي دعت إلى إخلاء ليبيا من أي شخص أجنبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اى قوة لهذا التافه والاخوان الان فى خبر كان وعلى طريقة فيلم البحث عن فضيحة سأذكر هذا الاخوانى الحقير بقصة واحد من الخوان فى مصر كان يسمى وزير داخلية الاخوان يوم موقعة الجمل ذهب ومعه عشرة الاف من مليشيات الاخوان وهو محمد اليلتاجى الذى وقف فى رابعة يقول ياسيسى لن يتوقف القتال فى سيناء الا اذا عاد مرسى للقصر فماذا حدث بعدها دفن مرسى فى القبر ودخل المرشد العام السجن وتم سحق الارهاب فى سيناء والقضاء على مليشيات الاخوان المسلحة وصدر حكم نهائى بات منذ ايام باعدام دستة اشرار من مجرمى رابعة على رأسهم البلتاجى ومعه صفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم وهو ايضا ينتظره عشماوى لشنقه وتوتة خلصت الحدوته وعاش الشعب المصرى فى امن وامان بلا خوان وحتى قطر اعترفت بان السيسى رئيس شرعى منتخب وغدا سترى العالم كله يعترف يان حفتر رئيس ليبيا المنتخب بارادة شعبية ونرى هذا التافه الخائن للوطن وعميل الاتراك بيتناك فى الشارع من كلاب امثاله

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  • قصة اخرى لمصير جعجاع اخوانى كبير انه البغل صلاح ابواسماعيل الذى كان يقف ويقول ساحضر لكم مصر كلها الى هنا وحاصر بمليشياته مدينة الانتاج الاعلامى واقام مراحيض امامها وذبح العجول وحاصر المحكمة الدستورية العليا بل وهاجم مع مليشياته وسط دروع بشرية كبيرة مقر قيادة الجيش المصرى فى العباسبة بالمولتوف وكان يتطاول على الجيش المصرى اين هو الان 8 سنوات فى السجن ونسيته مصر كلها مسجون مع المرشد العام للخوان الذى كان يحلم بحكم العالم كله ومعه خيرت الشاطر العقل المفكر للاخوان الذى كان يتباهى بحكم ست دول عربية واليوم يتحكم فيه السجان واصبح فى عالم النسيان فما قيمة هذا القزم التافه هو وزيول الاخوان بالنسبة لكبار الاخوان اما من شنق او ينتظر الشنق او مسجون ياميبون ايام امكم سوداء فالمتغطى باردوغان عريان بدليل انه عندما سقط الاخوانى الحقير عمر اليشير اقام الشعب السودانى فرح السودان وحضره وزير خارجية اردوغان شاويش اوغلو فالغدر والخيانة فى دم اردوغان وهو على استعداد يبيعكم بدراهم معدودة .
    اما المشير ايها الحقير فلا يبالى بامثالك من الصراصير بدليل ان سمح لك بحضور جلسة البرلمان فى طبرق تحت حماية الجيش الوطنى رغم خيانتم وتطاولك مع ان كان من الممكن طلقة واحد فى رأسك القذر تريح الناس من شرك ولكن المشير يحترم القانون وراسك ستاتى للمشنقة فى ميدان عام بالقانون !!!

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  • المجرمين هم امثالك من الخوان الذين جليوا الاحتلال والمرتزقة ليحموهم من غضب الشعب ومما يدل على غباوتك حتى فة الكذب والادعاء بان الليبين من اصول تركيا كثيرون اذا فلماذا يتم جلب مرتزقة من سوريا وكان اولى لو كان كلامك صحيحا ان يتم الاعتماد على هؤلاء الكثر وان يضمنوا فوز حريم السلطان بالانتخابات ولماذا الخوف من حفتر اذا اختاره الشعب الليبى عبر الصندوق وهل الثورة حكر على الاخوان اما ان حفتر ومن يدعموه من المحسوبين على ثورة فبراير !!
    واى جربمة ياخائن لمن حرر بنغازى ودرنة من الارهاب واعاد لها الاستقرار واى مجرم من حرر الموانئ النفطية وحقول النفط من المجرم الجضران واعاد تشغيلها ليصب العائد فى خزينة الدولة .واى مجرم هذا الذى يقود جيش وطنى مائة الف ينتشرون فى معظم انحاء ليبيا جيش نظامى منضبط يدينوا له بالولاء والمحبة كل هذا العدد من اسود الجيش بينما انت ابها الحقير تم ضربك وطردك من وحدة فى طرابلس تتبع غريمك اللدود السويحلى وعندما تعود دولة القانون ياميبون سيتم القاص العادل منك ومن كل الخوان .
    وموازين القوة فى صالح الجيش الوطنى المسيطر على برقة وفزان والجنوب بالكامل والهلال النفطى وسرت بينما ماتبقى تتصارع عليه اربع فئات من المليشيات مصراته وطرابلس والزاوية والزنتان ومن السهل ان تتقاتل مليشيات طرابلس مع مليشيات مصراته والزاوية مع الزنتان والنتيجة لصالح الجيش الوطنى فى اعقاب انسحاب المرتزقة والاتراك قريبا ووقتها لن تجدوا من يحميكم من غضب الشعب

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