شركة الكهرباء: انطلاق حملة فصل الإنارة الخارجية نهارا عن المحلات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية بالعاصمة طرابلس .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بدأت اليوم السبت حملة (فصل الإنارة والكواشف الخارجية ) التي تعمل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين وبدعم من الحرس البلدي.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن الحملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة .

وطالبت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.