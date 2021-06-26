الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا لأردوغان من زيارة قبرص

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين تحذيرًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصعيد التوترات بزيارته للجانب التركي من قبرص والمجازفة بفرصة تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

ويستعد أردوغان لزيارة الجزء الشمالي من جزيرة قبرص الذي تسيطر عليه بلاده في 20 يوليو الجاري.

وفي حديثها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عاصمة ببلجيكا والاتحاد الأوروبي، قالت فون دير لاين: “هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لنا. نحن واضحون جدًا وسنراقب بالطبع كيف ستسير هذه الزيارة. الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا بحل الدولتين”، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وأضافت فون دير لاين: “لقد قدمنا ​​هذه الرسائل علانية. لقد أخبرت الرئيس بذلك بنفسي. لذا فالأمر متروك له الآن.”

وتتزامن زيارة أردوغان إلى قبرص مع فترة يريد فيها الاتحاد الأوروبي تحسين العلاقات مع تركيا وسط توتر العلاقات بين الطرفين العام الماضي، لا سيما بسبب التوتر المتزايد في شرق البحر المتوسط.

وأثارت زيارة أردوغان في نوفمبر 2020 ساحل فاروشا، التي تم إغلاقها منذ عام 1974، عندما تم تقسيم قبرص، وقرار فتح هذه المدينة تدريجيًا ردود فعل من الجانب اليوناني والاتحاد الأوروبي.

وشدد المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، على أهمية وضع فاروشا، بينما كرر دعمه لـ”الاتحاد الثنائي الطائفي والمنطقي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، كما أعرب عن ارتياحه للتراجع الأخير للتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن المجلس الأوروبي يتألف من حكومات 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.