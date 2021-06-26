بالصور.. كلية ضباط الشرطة تستقبل دفعة جديدة بعد توقف عامين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوطنية، السبت، في استقبال طلبة الدفعة 36 بكلية ضباط الشرطة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن باشرت استقبال طلبة الدفعة 36 والبدء الفعلي في الدراسة بمقر الكلية الجديد بمنطقة العزيزية..

ونوهت إلى أن «التحاق الدفعة 36 للكلية يأتي استكمالاً للدراسة التي توقفت خلال السنتين الماضيتين نتيجة الأحداث الأخيرة»، في إشارة إلى حرب العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن آخر إعلان التحاق بالكلية نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السابقة في مارس العام 2018.

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