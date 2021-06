مصدر لـ”218″: “مؤشرات إيجابية” من لقاءات اللجنة الاستشارية

أفاد مصدر من داخل ملتقى الحوار السياسي، أن هناك حالة توافق واضحةٌ جدًا بين أعضاء اللجنة الاستشارية، الذين يعقدون لقاءاتٍ تحضيريةً في العاصمة التونسية.

وذكر المصدر لـ”218″ أن اللجنة الاستشارية، المكوّنة من 18 شخصًا، تعمل اليوم على تضمين كافة الملاحظات التي قدمها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، منطلقةً في مضامينها من مقترح القاعدة الدستورية الذي أنجزته اللجنة القانونية، في شهر إبريل الماضي.

وبيّن المصدر أن الملاحظات المقدمة من الأعضاء؛ تتمحور حول خمسة بنود، هي الجنسية والقسم والدستور وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس القادم.

وتسبق هذه الاجتماعات الملتقى الرئيس الذي سينطلق يوم الاثنين القادم، حيث يُنتظر أن تنتهي اللجنة الاستشارية من كتابة المسودة التي ستُناقش في جنيف.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، قد دعا في الكلمة الافتتاحية لأعمال الملتقى التحضيري إلى تدارس حلّ توافقيّ مقبولٍ على أوسع نطاق ممكن، استنادًا إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى، بحيث يعالجُ المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى، خلال اجتماعهم، في مايو الماضي.

