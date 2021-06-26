مصلحة المطارات تبحث توريد أجهزة الكشف عن أثر المتفجرات والمخدرات

بحثت مصلحة المطارات مع شركة كولمان انترناشيونال الأمريكية توريد أجهزة الكشف عن أثار المتفجرات والمخدرات.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ضم رئيس وأعضاء لجنة إعداد برامج أمن المطارات ومدير إدارة التجهيزات المكلف ومدير مكتب التعاون مع شركة كولمان انترناشيونال الأمريكية بحسب صفحة مصلحة المطارات بموقع “فيسبوك”.

وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية إقامة ورشة عمل خلال شهر يوليو القادم والتي ستكون بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من طرف رئيس المصلحة لإعداد برامج أمن المطارات، كما تم مناقشة الإتفاق الذي تم فيما يتعلق بتوريد أجهزة الكشف على أثار المتفجرات والمخدرات وكيفية توريدها وتركيبها بالمطارات التابعة للمصلحة في أقرب فرصة ممكنة والبدء في استخدامها.