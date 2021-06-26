انطلاق حملة فصل الإنارة عن واجهة المحال التجارية بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية في طرابلس، بداية من اليوم السبت.

وقالت الشركة إن الحملة تركز على واجهة المحال التجارية المضاءة بالكهرباء في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، وذلك بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين. كما يشارك الحرس البلدي في الحملة الرامية إلى «ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة».

ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

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